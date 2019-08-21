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Bozuk sileceğe efsane çözüm!

İstanbul'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Yaşam / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:20
Bozuk sileceğe efsane çözüm!

İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor. Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Kaynak : DHA


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