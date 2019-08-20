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Başkanın üzerine araç sürdü. O anlar kamerada

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin MHP’li Belediye Başkanı Ali Şık’ın üzerine, belediye başkan aday adayı araç sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siyaset / 20 Ağustos 2019 Salı 23:08
Başkanın üzerine araç sürdü. O anlar kamerada
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Edinilen bilgiye göre, Yortan beldesinde 31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den Belediye Başkanlığına seçilen Ali Şık’ın üzerine, MHP’den Yortan Belediye Başkanlığına aday adayı olan Ekrem Dereli tarafından araç sürüldü. Kendisini son anda kenara çeken Şık olaydan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası Başkan Şık, Dereli’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dereli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, evime giderken Ekrem Dereli’nin üzerine araç sürdüğü ve ne için yaptığı anlayamadığını belirterek, “Bu tür şeylerin Yortan, Yenice ve Karabükümüzün huzurunu bozacak davranışlarda bulunmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız var. Bu tür olayların olması üzücü” diye konuştu.

Kaynak : İHA

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