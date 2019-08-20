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Teröre 'Kıran' darbesi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı ‘Kıran’ operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında tespit edilen mağara sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

3. Sayfa / 20 Ağustos 2019 Salı 00:33
Teröre 'Kıran' darbesi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden operasyon kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı bölgesi kırsalında tespit edilen mağara ve sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 bixi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Operasyona, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da katıldı.

GölbaşıEmniyet MüdürüJandarma KomutanıVali YardımcısıJandarma Genel Komutanı


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