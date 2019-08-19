Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü. Beyaz TV'nin popüler programı Derin Futbol programında ekranlara geri döndüğünü açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında Boşnaklarla ilgili tepki gören sözleri hakkında bir özür konuşması da yaptı.



Kütahyalı, programda şu açıklamalarda bulundu:



''Ben, Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar.''