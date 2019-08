Oktar ve kediciği gizli geçitten böyle kaçmış!

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah 06.00 sıralarında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti. Operasyonu Kandilli'deki villasına kurdurduğu kamera düzeneği sayesinde dakikalar önce öğrenen örgüt elebaşı Adnan Oktar ise bulunduğu villadaki gizli bir geçit sayesinde polislerden ilk etapta kaçmıştı.



Oktar, ekiplerin titiz çalışması sonucu örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile birlikte yakalanmıştı. Yakalandıklarında üzerinden yüklü miktarda döviz çıkmıştı.



KAÇIŞ ANI AN BE AN KAMERADA



Adnan Oktar ve Didem Ürer'in Kandilli'deki örgüte ait villadan kaçış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Kandilli'deki villadan aşağı yola doğru inen bir gizli geçidin olduğu görülüyor. Bu gizli çıkış yolu üzerinden operasyon anından dakikalar önce Adnan Oktar ve Didem Ürer ana yola iniyor. Görüntülerde ayrıca başka örgüt mensubu kadınların da o yolu kullandıkları anlaşılıyor.



ADNAN OKTAR GERGİN VE SİNİRLİ



Polis baskınından kaçan Oktar'ın saat 05:22'de kaçış güzergahının bittiği yerde beklettiği lüks aracına bindiği, buradan hızla ayrıldığı görülüyor. Oktar'ın kaçış anında gergin, sinirli ve yüzünün asık olduğu görülürken örgüt mensubu 'kedicik' olarak lanse edilen kadınların ise çantaları dikkat çekiyor.



ELLERİNDEKİ ÇANTALAR DİKKAT ÇEKTİ



Oktar'ın televizyon kanalı A9'da katıldıkları programlarda yüzlerindeki makyaj ve kıyafetlerinden eser kalmayan örgüt mensubu kadınların gizli yoldan kaçtıkları esnada spor giyimleri de göze çarpıyor. Kaçış için hızla hazırlandıkları anlaşılan örgüt mensuplarının ellerindeki valizlerle hızla villadan ayrıldıkları gözleniyor.



24 SAAT ARAÇ BEKLETİYORDU



Bilindiği gibi yapılan çalışmaların ardından bu gizli yolun detayları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Adnan Oktar, polis baskınlarına karşı 24 saat Üsküdar'daki villasında ve Kandilli'deki villasında birer araba, sahilde ise bir tekne bekletiyordu. Oktar, kimsenin henüz binmediği ve kimsenin bilmediğini düşündüğü arabayla Sarıyer'e giderken Maslak'ta yakalandı. Kaçış anı için 2 para dolu çanta hazırda beklettiği belirtilen Oktar'ın yakalandığında da yanında 40 bin dolar ve bir çanta dolusu döviz ele geçirilmişti.



Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon sonucunca aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 187 şüpheli yakalanmış ve 167 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt üyesi 226 şüpheli hakkında hazırlanan yaklaşık 4000 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

