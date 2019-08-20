Eski Hava Kuvvetleri personeli 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı tespit edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.



Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor



Operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.