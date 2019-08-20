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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de TSK konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.

Siyaset / 20 Ağustos 2019 Salı 14:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Suriye'de TSK konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin, 'Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız.' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetlerinin olmadığı belirtti.

Güvenli bölge mutabakatına ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz.'

Basın ToplantısıMevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğluİdlibDışişleri Bakanı


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