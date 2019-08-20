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Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki orman yangınına dair, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık." dedi.

Güncel / 20 Ağustos 2019 Salı 18:04
Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "(Karabağlar yangını) Zaman zaman parlamalar olabilecektir ama bu saat itibarıyla artık söndürme faaliyetleri neredeyse sonlanmış vaziyettedir. Bundan sonra saha soğutulacak ve akabinde de diğer faaliyetlere geçilecek." dedi.

Pakdemirli, "Üzülerek görüyorum ki yangın fırsatçıları var, bunların bir kısmına ben klavye silahşorları diyorum. Yangının ne olduğunu bilmeden hayatlarında bir defa buraya gelmeyen, bu işi siyasal, kişisel ranta çevirmeye çalışan insanlar var." şeklinde konuştu.

TarımOrman BakanıBekir Pakdemirli


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