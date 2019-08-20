Ankaraka online kütüphane açıldı

Web Kütüphane’de, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara’nın tarihi, turistik ve kültürel tanıtımına yönelik olarak hazırlanan kitap, broşür ve dergiler, çalışma programları, mevzuat ve yönetmelikler, proje çıktıları ve bölge planlarının yanı sıra, Ankara fotoğrafları ve videoları da yer alıyor. Aynı zamanda, kullanıcılar Web Kütüphane üzerinden sektörel analizler, Ankara ve ilçeleri özelinde gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal araştırmalar, kültürel yayınlar, Ajans tarafından gerçekleştirilmiş olan yarışmalara (afiş, fotoğraf, tasarım vb.) katılım sağlayan eserlerin yer aldığı kataloglar, Ankara’ya ilişkin istatistikler ile sunum içeriklerine de kolayca ulaşabiliyor.



Ankara’nın tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Ajans tarafından hazırlanan yayınların yer aldığı kütüphanede yayınlar farklı kategoriler halinde düzenlendi.



Web Kütüphane, yazılı ve görsel yayınların çevrim içi ortamda okunma ve incelenebilmesini sağlarken, kullanıcıya aradığı kitap ve yayınlara hızlı şekilde ulaşma imkanı da tanıyor.



Yirmi farklı kategoride 326 dokümanın yer aldığı kütüphane, henüz açılmasına rağmen yoğun ilgi görüyor. Kısa süre içerisinde ziyaretçiler tarafından çok sayıda okunma ve indirmenin gerçekleştiği web kütüphaneye, ilerleyen günlerde de büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Web Kütüphane’ye, Ankara Kalkınma Ajansının web sitesinde yer alan “yayınlar” sekmesinden veya “www.kutuphane.ankaraka.org.tr” adresinden erişim sağlanabiliyor. Kaynak : İHA

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