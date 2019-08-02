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Trump'tan Avrupa ülkelerine tehdit

ABD Başkanı Trump, Suriye'ye giderek DEAŞ'a katılan Avrupalıların ülkelerine kabul edilmemesi durumunda hepsini serbest bırakacaklarını söyledi.

Dünya / 02 Ağustos 2019 Cuma 19:22
Trump'tan Avrupa ülkelerine tehdit

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa ülkeleri arasında yeni bir gerilimin fitili ateşlendi.

Başkan Trump, Avrupa'dan Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılan teröristlerin ülkelerine iade edileceğini açıkladı.

"ALMAZLARSA..."

Binlerce teröristin iade edilmesi gerektiğini belirten Trump, olumsuz cevap almaları ihtimaline karşı tüm Avrupa'yı açık açık tehdit etti.

ABD Başkanı, "Avrupa’nın almasını istediğimiz binlerce DEAŞ'lı var. Onları alacak mı görelim. Eğer almazlarsa, onları muhtemelen Avrupa’ya salmak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

AvrupaTerör ÖrgütüTrumpSuriyeDonald Trump


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