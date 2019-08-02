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Dışişleri'nden güvenli bölge açıklaması (ABD'den yeni heyet geliyor)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" dedi. Aksoy, "3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek" diye konuştu.

Dünya / 02 Ağustos 2019 Cuma 11:26
Dışişleri'nden güvenli bölge açıklaması (ABD'den yeni heyet geliyor)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerledirmelerde bulundu.

Aksoy, 'ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız' dedi.

Aksoy, '3 Ağustos haftası ülkemize gelecek olan ABD askeri heyetiyle görüşmeler devam edecek' diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan'da Türk TIR'larının bekletilmesiyle ilgili olarak, 'İhracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik olmadığı ümidini taşıyoruz' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiyeSuudi Arabistan


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