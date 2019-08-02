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Antalya'yı nem bulutları kapladı

Antalya'da sıcak hava yüzde 80'e ulaşan nemle vatandaşları bunalttı. Oluşan nem bulutları kentin yüksek kesimlerinden net bir şekilde görüldü.

Yaşam / 02 Ağustos 2019 Cuma 16:40
Antalya'yı nem bulutları kapladı

Antalya'da nem bulutları, kentin üzerini kapadı.

Yüzde 80 ölçülen nem oranıyla birlikte bunaltıcı hava etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu Antalya'da sabah saatlerinde yüzde 71 olarak ölçülen nispi nem oranı, kent sakinlerini bunalttı.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran nemin oranı, yüzde 80'lere ulaştı.

Nem bulutlarının teslim aldığı turistik kentte görüş mesafesi düştü. Turist kafilelerinin tur güzergahında olan Tünektepe'ye çıkanlar, nem bulutlarını görme imkanı yakaladı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sis bulutları arasında kaldı. Bazı binalar ise silüet halinde görüldü.

Ara ara dağılan nem bulutlarının arasından Antalya'yı izleme şansı yakalayan turistler manzaraya hayran kaldı.

Konyaaltı sahili ise sıcaktan ve nemden bunalanlarla dolup taştı.

Tatilciler gün boyunca denize girip serinledi.





Kaynak : DHA

Antalya


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