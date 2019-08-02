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Almanya'da 4,5 ton kokain ele geçirildi

Almanya'nın Hamburg şehrinde bir konteynere gizlenen 4,5 ton kokain ele geçirildi.

Dünya / 02 Ağustos 2019 Cuma 14:38
Almanya'da 4,5 ton kokain ele geçirildi

Almanya'nın Hamburg kentinde ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirildi. Hamburg Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir konteyner gemisinde valizlere doldurulmuş 4,5 ton kokain ele geçirildi. Operasyon yapılan geminin Uruguay’ın Montevideo kentinden Belçika’nın Anvers limanına gittiği öğrenildi. Yetkililer, soya fasulyesi bulunduğu belirtilen konteynerde, 211 valize yerleştirilen 4 bin 200 paket kokainin değerinin 1 milyar euro’nun üzerinde olduğunu belirtti.

Ele geçirilen kokainin geniş güvenlik önlemleri altında imha edildiği açıklandı. Kaynak : İHA

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KokainSoya FasulyesiGümrük MuhafazaHamburg


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