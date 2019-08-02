USD (Alış - Satış) : 5,58 - 5,59 EURO (Alış - Satış) : 6,19 - 6,21

1.8 milyar dolarlık hissesini sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.

Ekonomi / 02 Ağustos 2019 Cuma 20:16
1.8 milyar dolarlık hissesini sattı

115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Jeff Bezos, hisse başına bin 900 dolardan toplamda 1.8 milyar dolarlık hissesini sattı. Satışın kime yapıldığı ise belirtilmedi. Satışın nedeni açıklanmasa da Bezos daha önce uzay teknolojileri firması Blue Origin'i finanse etmek için her yıl Amazon hissesi satacağını açıklamıştı. Hisse satışının da bu açıklamayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Jeff Bezos, bu hisse satışına rağmen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten 13 milyar dolar fazla servete sahip.

MACKENZIE BEZOS DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI

Öte yandan dünyanın en zengin ismi olan Bezos, geçtiğimiz günlerde de boşanma davası kapsamında 29 Temmuz tarihinde Amazon hisselerinin dörtte birini eski eşi McKenzie Bezos'a devretmişti. Toplamda 36.8 milyar dolarlık Amazon hissesini eski eşinden alan McKenzie Bezos, böylece dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.

Jeff BezosBoşanma DavasıBill GatesMicrosoftMilyar Dolar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı