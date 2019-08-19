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Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde terör hedefleri vuruldu

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildi.

Dünya / 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:47
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde terör hedefleri vuruldu

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık verilerek terör hedefleri vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu.

Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu. Kaynak : AA

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