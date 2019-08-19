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Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. En geç bugün yeni teklif bekliyoruz" dedi.

Güncel / 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:22
Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin bir açıklama yaptı. Yalçın şunları söyledi:

'Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz.

Mesafe alamadık, sözleşme imza eşiğinin uzağındayız. Şu anda bulunduğumuz noktada uzlaşma seviyesinin uzağındadır. Hakeme başvuru için bir gün yeterlidir diyoruz. İki gün daha müzakere süreci uzatılmalı. Hizmet kollarıyla ilgili masada mesafe alamıyoruz. İki günümüz müzakereye olsun, bir gün de hakem için kalsın diyoruz. Yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz.'

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

Maaş ZammıMüzakereMemur


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