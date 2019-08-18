Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: FETÖ'cüler seni harcayacak

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü DEAŞ bağlantılı zanlının ifadesi ortaya çıktı. Adalet Yürüyüşü sırasında Kılıçdaroğlu'na saldırı hazırlığındayken yakalanan teröriste, aracı kalabalığın üzerine sürmesi eğer başarısız olursa da Kılıçdaroğlu'nu vurması söylenmiş. Dikkat çeken en önemli detaylardan biri de şu; o terörist eylem için harekete geçmeden önce 20 Haziran 2017'de firari FETÖ'cü Emre Uslu attığı tweet'te; adalet yürüyüşüne saldırı düzenleneceğini söylemişti. İşte bu ilginç detaya dair Melih Gökçek'ten bugün çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.



Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Kılıçdaroğlu'na adalet yürüyüşü sırasında suikast düzenlemeye hazırlanan DEAŞ'lının ifadesi çıkınca aynı tarihlerde Emre Uslu'nun attığı o tweet'i anımsattı. Gökçek, 'Olay açık saldırı FETÖ'cülerin işi' dedi. Gökçek, Kılıçdardoğlu'na uyarılarda da bulundu. Gökçek, 'Sayın Kılıçdaroğlu Emre Uslu'nun tweet'i FETÖ'cülerin size suikast yapacağının açık belgesi. Yani diyorlar ki; CHP'de seninle işimiz bitti. Unutma FETÖ'cüler adamı pohpohlar işleri bitince anında harcarlar. FETÖ'cüler seni harcayacak. Unutma' ifadelerini kullandı.



'FETÖ HER TÜRLÜ PİSLİĞİ YAPAR'



Gökçek, bu açıklamalarının dikkat çekmesi üzerine Beyaz Ana Haber'e de telefonla bağlandı.



Kılıçdaroğlu'na suikast planı DEAŞ'ın değil, FETÖ'nün işi' diyen Melih Gökçek, 'FETÖ her türlü pisliği yapar' dedi.



'KENDİNE DİKKAT ETSİN'



Bu suikast planının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a FETÖ tarafından yapılan büyük bir komplonun bir parçası olduğuna vurgu yapan Gökçek, 'FETÖ Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçti. Vazgeçerken de eğer ölümüyle sonuçlanan bir olay olsaydı dünya kamuoyunda bu olayı abartacaklardı. Abarttıktan sonra rahatlıkla Recep Tayyip Erdoğan'ın üstüne medya vasıtasıyla yıkacaklardı. Kılıçdaroğlu kendine dikkat etsin' ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRDİ



Gökçek, İstanbul'u sel almasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da olmasını da eleştirdi. Gökçek, 'İmamoğlu görevini yapmamıştır' açıklamasında bulundu.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel