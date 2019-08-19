İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarının görevden alınmasına neden olan faaliyetleri ayrıntılı şekilde görsellerle paylaştı.













