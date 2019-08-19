CHP'den HDP'li başkanların görevden alınmasına ilişkin açıklama

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığıda toplandı.



Toplantı gündemine ilişkin Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasına değinen Öztrak şunları söyledi:



"Millet tarafından seçilen başkanların görevden alınması hukuki değil siyasidir. Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Biz CHP olarak hukukun üstünlüğünden seçme ve seçilme hakkının üstünlüğünden taraf olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

