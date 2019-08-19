USD (Alış - Satış) : 5,58 - 5,59 EURO (Alış - Satış) : 6,19 - 6,20

Sıcak Haber : Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun trafik kazasında öldü!..

Ata Demirer Harbiye Açıkhava'da sahne aldı 'Jack Sparrow' oldu

Sahnede hem stand-up yapan hem şarkı söyleyen Ata Demirer, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan arabeske kadar uzanan geniş bir repertuvar seslendirdi

Televizyon / 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:26
Ata Demirer Harbiye Açıkhava'da sahne aldı 'Jack Sparrow' oldu

Ata Demirer, komedi ve müziği harmanladığı 'Ata Demirer Gazinosu' gösterisiyle sahne aldı. Hem stand-up yapan hem şarkı söyleyen Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerin karşısına çıktı.

Demirer, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan arabeske kadar uzanan geniş bir repertuvar seslendirdi. 'Karayip Korsanları' filminin konseptinde kayıkla ve Jack Sparrow kostümüyle sahneye çıkan komedyen, açılışı 'Ellerimde Çiçekler' şarkısıyla yaptı.

Ata Demirer, şarkı aralarında komik hikayelere yer verirken, moda, müzik, sanat ve televizyon dünyasından güldüren konulara değindi. Taşkın Sabah yönetimindeki yaklaşık 20 kişiden oluşan orkestranın eşliğinde performans sergileyen Demirer, farklı sanatçılardan 'Yaşamak Yalan Belki', 'Altın Dişli Hayriye', 'Seni Yakacaklar', 'Bir Demet Yasemen', 'Büklüm Büklüm' ve 'Begonvil' gibi eserleri seslendirdi.

Demirer, katılımın yoğun olduğu gösteride bazı şarkılarını Müslüm Gürses, Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in sesinden yorumladı.

TelevizyonZeki MürenMüslüm GürsesAta DemirerBülent Ersoy


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı