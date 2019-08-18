Terör yine can aldı!

Alınan bilgilere göre olay, Çatalca köyü bölgesinde teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Sezer Sönmez isimli vatandaş hayatını kaybederken, bölgede ise operasyon başlatıldı.



Geçtiğimiz günlerde de ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarında İlhami Çelik yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Kaynak : İHA

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