Orman yangınları devam ediyor

Milas'ta Akgedik Barajı mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile zeytinlik bölgesindeki yangın kontrol altına alındı, ancak ormanlık alanda çalışmalar devam ediyor.



Ormanlık alanda oyma kovan evleri olarak adlandırılan oyma kovanların konulduğu bazı yapılar yanarak kullanılamaz hale geldi.



Bodrum ilçesinde Mumcular bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında da söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede, ormana yakın bir ev tahliye edildi.



Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösterdiği ve yakın yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru hızla ilerlediği bildirildi.



Yöre halkı da söndürme çalışmalarına eşlik ediyor.



'100 hektarın çok üzerinde bir alanda etkili'



Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli İzmir'deki yangınla ilgili son durumu açıkladı. Pakdemirli yaptığı açıklamada, 'En önemli yangın Karabağlar'da. Hava şartları istediğimiz seviyeye gelmedi, rüzgar çok kuvvetli esiyor. 100 hektarın çok üzerinde bir alanda etkili.' ifadelerini kullandı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen diyen Pakdemirli, 'Bölgenin tahliyesi için çalışıyoruz' dedi.



'Rüzgar bizi çok zorluyor'



Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.



Söz konusu yangınlara 13 helikopter, 50 arazöz, 10 dozer ve çok sayıda işçi ile ormana havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten Demirci, 'Milas ve Bodrum'daki yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyoruz. Bodrum'da şiddetli rüzgar 50-60 kilometre hızla esiyor, rüzgar bizi çok zorluyor.' diye konuştu.



Uçaklar inemedi



Yanan alanlardan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, kırsal Kayabaşı Mahallesi'ndeki yerleşim alanı da dumanla kaplandı. Milas-Bodrum Havalimanı'na, yoğun duman nedeniyle uçakların iniş yapamadığı belirtildi. Uçakların, havada dumanın dağılması için bekletildiği öğrenildi.



İki köy tahliye ediliyor



Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangınlar nedeniyle, Karabağlar ilçesine bağlı Kuyucak köyü ve Urla ilçesine bağlı Yukarı Orhanlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, Yukarı Orhanlı köyünde yangının birkaç eve sıçradığı bilgisi öğrenildi.