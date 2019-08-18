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İstanbul'daki sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışın ardından temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Yaşam / 18 Ağustos 2019 Pazar 17:36
İstanbul'daki sağanağın ardından temizlik çalışmaları sürüyor

İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü'ndeki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.




Şiddetli Yağış


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