USD (Alış - Satış) : 5,54 - 5,55 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Dışişleri Bakanlığı: 'BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde (Cammu Keşmir) sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz' 'İtidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz'.

Dünya / 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:50
Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Türkiye, Birleşmiş Milletlere Cammu Keşmir sorununun çözümünde daha aktif rol alması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilerek, Cammu Keşmir konusunda BMGK'de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

TürkiyeDiyalogUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı