USD (Alış - Satış) : 5,54 - 5,55 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Sıcak Haber : Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!..

TEM’de feci kaza! Etler yola savruldu

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 13 kişi yaralandı. Kazada yola dökülen kurban etleri nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

3. Sayfa / 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00
TEM’de feci kaza! Etler yola savruldu
Video için tıklayın

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinden memleketine dönen Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıklarıa araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.




Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.



TEM Otoyolu kapatıldı
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kurban etleri yola TEM Otoyolu'na savruldu. Yolun etler nedeniyle kayganlaşması nedeniyle polis ekipleri otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Karayolları ekiplerinin yol üzerinde yaptıkları temizliğin ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.



Yakınları sinir krizi geçirdi
Yiğit ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. Hurdaya dönen otomobili gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Tıp FakültesiPolis Ekipleriİzzet Baysal Devlet HastanesiKurban BayramıSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı