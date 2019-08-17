Meteorolojiden yeni uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.



Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz,Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğusu, İçel,Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak bekleniyor.



Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırıçevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sinop, Kastamonuve Bartın'ın kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması öngörülüyor.



Kaynak : AA

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