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Sıcak Haber : Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var!..

İstanbul'da binada patlama!

Sancaktepe’de bir dairede patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan bir kişi yaralanırken, vatandaşlar patlamanın şiddeti nedeniyle deprem olduğunu sandı. Polis, patlamanın nedenini araştırıyor.

3. Sayfa / 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:25
İstanbul'da binada patlama!

Mevlana Mahallesi Kemal Koçak Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30’da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık. Çok büyük bir patlamaydı” dedi.

Polis, patlamanın nedenini araştırıyor. Kaynak : İHA

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PolisSağlık EkibiKoçakDoğalgaz Patlaması


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