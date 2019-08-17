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Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.'

Siyaset / 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:51
Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, 'Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

'17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.' Kaynak : AA

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Marmara DepremiCumhurbaşkanı17 Ağustos 1999TürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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