Dünyaca ünlü usta oyuncu hayatını kaybetti

Dünyanın en önemli filmleri arasında yer alan 1969 yapımı 'Easy Rider'la hafızalara kazınan Peter Fonda, akciğer yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.



Cuma sabahı saat 11.05'te Los Angeles'taki evinde ailesiyle birlikte olduğu sırada öldüğü açıklandı.



'EASY RIDER'



Bağımsız sinemanın en önemli örneklerinden biri kabul edilen 'Easy Rider', 1969'da yönetmen Dennis Hopper tarafından Hollwood'un stüdyoya bağımlı projelerine alternatif olarak çekilmişti. Hopper, Peter Fonda ve Jack Nicholson ile filmin başrollerini paylaşmıştı.



Motosikletleriyle ABD'yi bir uçtan bir uça gezen iki hippinin öyküsünü anlatan film, Heavy Metal tarihinde de önemli bir yere sahip.



Steppenwolf'un 'Heavy Metal' kelimesini ilk kez kullandığı 1968 tarihli şarkısı 'Born To Be Wild', film sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştı.



'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dallarında Oscar'a aday gösterilen film, Amerikan Film Endüstrisi'nin '100 Yıl, 100 Film' listesinin 88. sırasında yer alıyor.