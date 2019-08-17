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Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya’da yapılan fuhuş operasyonunda 66 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 5 hamam ve masaj salonu, bir otel ve 42 ev geçici süreyle kapatıldı.

3. Sayfa / 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Antalya il merkezinde “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda son olarak, 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 66 kadın şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı düşünülen 2 bin 475 TL ve 335 dolara el konuldu.



42 ev mühürlendi

Yine adli işlemler kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden 42 şüpheli hakkında “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçundan işlem yapıldı ve 14 zanlı Antalya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.



Yapılan işlemler neticesinde gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hamam-sauna ve masaj salonunun 390 gün, bir otelin 60 gün, bir pansiyonun 30 gün ve 42 evin bin 530 gün olmak üzere toplam 2 bin 10 gün Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı tarafından kapatılması sağlandı. Kaynak : İHA

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