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A&S Yatırım Holding, TV8'e ortak oldu

A&S Yatırım Holding'in, TV8'e ortak olduğu bildirildi.

Televizyon / 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:19
A&S Yatırım Holding, TV8'e ortak oldu

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.

Açıklamada, A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.


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