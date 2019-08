3 kişinin öldüğü olaydan, ölü gibi davranarak kurtuldu

Antalya'da çiftçilik yapan Ramazan Duyan, 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki baba evine yerleşti. Ramazan Duyan, tüm ısrarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için 15 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra köye geldi. Ramazan Duyan, saat 17.30 sıralarında, Isparta- Konya yolu üzerinde Aşağıova mevkisindeki Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti.



Ramazan Duyan ve Asiye Aydoğmuş arasında, iddiaya göre eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan Aydoğmuş da araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Ramazan Duyan olay yerinden ayrılırken, Asiye Aydoğmuş telefonla köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i arayarak durumu haber verdi.



BABASININ ÜZERİNE KAPANDI



Kısa süre sonra Ayşe Adıgüzel ve eşi Ömer Adıgüzel olay yerine geldi. Bu sırada elinde pompalı tüfekle dönen Ramazan Duyan, evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Orhan Aydoğmuş kan içinde yere yığılırken, ateş etmeye devam eden Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Olay yerinden ayrılmak için hareketlenen Ramazan Duyan, bu sırada evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan dini nikahla yaşadığı eşi Asiye Aydoğmuş'a da iki el ateş etti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra Ramazan Duyan, olay yerine geldiği kamyonetiyle kaçtı. Olaydan şans eseri kurtulan Ayşe Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Gelendost ilçesi Bağıllı köyü yakınlarında yakalanan Ramazan Duyan tutuklanırken, Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'in cenazeleri dün kılınan namazın ardından Çetince Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK KURTULDUM'



Çetince köyü muhtarı Ayşe Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel, yaşadığı dehşet dolu anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ramazan Duyan'ın yaptığı katliamdan ölü gibi davranarak kurtulduğunu belirten Ömer Adıgüzel, "Cani adam tüfekle hepimizi taradı. Eşimin üzerine kapandım, ölü taklidi yaptım. Yoksa ben de kurşunlara hedef olacaktım" dedi.



'EŞİM TELEFON GELİNCE GİTTİ'



Evde oturdukları sırada Asiye Aydoğmuş'un telefonla eşini aradığını kaydeden Ömer Adıgüzel, "Asiye Aydoğmuş kocasının geldiğini, kendisiyle tartıştığını, şikayetçi olduklarını ancak bahçe evinde oldukları için jandarmanın kendilerini bulamayacağını, bu nedenle gelip yardım etmesini istedi. Eşim elektrikli bisikletle gitmek istedi. Ben de 'Seni oraya yalnız göndermem. Araba ile götüreyim' dedim. Köyden 1 kilometre mesafedeki bahçe evine gittik. Ben aracımı Isparta- Konya karayolu üzerinde flaşörleri açık şekilde park ettim. Daha sonra eşimle Asiye Aydoğmuş ve babasının yanına gittik" diye konuştu.



'GİTTİ DEDİLER, TÜFEKLE GERİ GELDİ'



Eve geldiklerinde Asiye Aydoğmuş'un eşinin gittiğini söylediğini kaydeden Ömer Adıgüzel, "Biz bahçede çimlerin üzerine oturduk. 5 dakika sonra Ramazan Duyan elinde tüfekle geldi. Ardı ardına ateş etmeye başladı. İlk olarak Orhan Aydoğmuş vuruldu. Ardından eşim yere düştü. Ben kurşunlara hedef olmamak için kendini yere attığını sandım. Bu kez silahı bana doğrulttu. Eşimin üzerine kapandım ve ölü taklidi yaptım. O an eşimden kan geldiğini ve vurulduğunu anladım" dedi.



'EŞİNİ GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ İKİ EL ATEŞ ETTİ'



"Mermiler ardı ardına geliyordu" diyen Ömer Adıgüzel, şöyle devam etti:



"Ramazan Duyan başka tarafa yöneldi. Ben eşimin kanayan yarasını bastırırken, diğer yandan telefonla 112'yi aradım. Jandarma olay yerini bulamamış ve Bahtiyar köyüne doğru gitmiş. Ramazan Duyan ateş etmeyi kesip uzaklaşacağı sırada Asiye Aydoğmuş dışarı çıkıp babasının üzerine kapandı. Bunu gören Ramazan Duyan geri döndü ve 2 el de ona ateş etti. Sonra olay yerinden uzaklaştı."



'EŞİM GÖREV ŞEHİDİ SAYILSIN'



Eşinin daha önce 20 yıl mahalle muhtarlığı yaptığını kaydeden Ömer Adıgüzel, "Eşim, muhtarlık görevini yaparken öldü. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilmek için oradaydı. Ölen ve öldüren tarafla akrabalığımız yok. Görevi için oradaydı ve bu nedenle öldü. Eşimin görev şehidi sayılmasını, 3 yetim torunum için istiyorum. Eşim onlar için çalışıp çabalıyordu" dedi.