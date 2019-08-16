Taliban liderinin kardeşi cami saldırısında öldürüldü

Pakistan'nın Ketta şehrinde bir camiye cuma namazı sırasında yapılan bombalı saldırıda Taliban lideri Heybetullah Ahundzade'nin kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.



Hayatını kaybeden şahsın adının Hafız Ahmedullah olduğu öğrenildi. Hafız Ahmedullah'ın oğlunun ise yaralandığı bildirildi. Taliban'a yakın kaynaklara göre Akhunzasda patlama esnasında camide değildi ve caminin Taliban mensuplarınca ziyaret edildiği biliniyordu.









ABD İLE MÜZAKERELER BAŞLAMIŞTI



Taliban ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakerelerinin son safhasında gelen patlamanın ardından saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Polis ölü sayısının artabileceğini söylerken ölenler arasında cami imamının da olduğu bildirildi





