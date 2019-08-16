USD (Alış - Satış) : 5,57 - 5,58 EURO (Alış - Satış) : 6,21 - 6,22

'Sosyal medya' cinayeti! Aşiret kızıyla fotoğraflarını paylaşınca...

Aynı aşiretten iki genç aşık oldu. Ailenin istemediği genç, intikam için kız arkadaşı ile fotoğraflarını Facebook’a yükleyince öldürüldü.

3. Sayfa / 16 Ağustos 2019 Cuma 09:20
'Sosyal medya' cinayeti! Aşiret kızıyla fotoğraflarını paylaşınca...

Erzurum Karaçoban'da yaşayan Şahin Erhan (23), aynı aşiretten akrabası olan Filiz Erhan'a aşık oldu. Genç kız da karşılık verince iki sevgili evlenmek istedi. Ancak Filiz Erhan'ın ailesi, bu evliliğe karşı çıktı.

Genç kızın ağabeyleri de Şahin Erhan'ı, 'Kardeşimizden uzak dur' diye uyardı. Reddedilmeyi gururuna yediremeyen Şahin Erhan intikam almak için, kız arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştı. Bunun üzerine genç kızın ailesi, Şahin Erhan'ı bir daha uyardı. Ancak genç adam bu kez kızın yaşadığı eve iki kere taciz ateşinde bulundu.

İki yıl önceki olayların ardından Filiz Erhan, Şahin Erhan ile ilişkisini bitirdi. Genç adam da ortadan kayboldu. Ancak bir süre önce ilçeye döndü. Genç kızın ağabeyleri döndüğünü öğrendikleri Şahin Erhan'ı aramaya başladı. Önceki akşam da sokakta gördükleri gencin peşine düştüler. Yüzleri maskeli olan genç kızın ağabeyleri, kendilerini fark edip kaçmaya başlayan Şahin Erhan'a, sokakta pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığılan genç, olay yerinde öldü.

Facebook


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı