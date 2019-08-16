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Marmara için sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor.

Yaşam / 16 Ağustos 2019 Cuma 15:19
Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüğüBatı KaradenizSu BaskınıDolu Yağışı


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