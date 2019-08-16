Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. Kaynak : AA

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