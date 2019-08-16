USD (Alış - Satış) : 5,57 - 5,58 EURO (Alış - Satış) : 6,21 - 6,22

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığınca Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Siyaset / 16 Ağustos 2019 Cuma 09:03
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

TwitterIrakHava Harekatı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı