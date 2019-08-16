USD (Alış - Satış) : 5,54 - 5,55 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Hastanede dehşet anları!

Ordu’nun Ünye İlçe Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda bir kişi sözlüsü olduğu iddia edilen genç kızla önce tartıştı, sonra hastane içerisinde rehin aldı.

3. Sayfa / 16 Ağustos 2019 Cuma 22:42
Hastanede dehşet anları!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Murat A. (29) adlı kişi sözlüsü olduğu iddia edilen bayanı Ünye Devlet Hastanesine kadar takip etti. Sözlüsünü hastane içerisine kadar takip eden genç adam burada onunla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat A. önce sözlüsü olduğu iddia edilen kişiyi rehin aldı. Ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerini gören Murat A. daha sonra kendisini bıçakla yaraladı. Hastane güvenliğinin olaya müdahale etmesinin ardından Murat A. gelen polislere teslim edilmesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

RehinHastane


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı