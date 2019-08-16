USD (Alış - Satış) : 5,57 - 5,58 EURO (Alış - Satış) : 6,21 - 6,22

Dev banka batıyor!

Avrupa Merkez Bankası, Letonya'da PNB Banka'nın batmakta olduğuna işaret etti ve tasfiye edilmesine istedi.

Dünya / 16 Ağustos 2019 Cuma 10:34
Dev banka batıyor!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Letonya Merkez Bankası Başkanı Ilmars Rimsevic'i rüşvet istemekle suçlayan PNB Banka'nın batmakta olduğuna işaret etti ve ulusal yasalar çerçevesinde tasfiye edilmesini istedi.

PNB Banka, 550 milyon euro varlık büyüklüğü ile ECB'nin denetim gözetimi altında en küçük bankalardan biri.

ECB yaptığı açıklamada, PNB Banka'nın sermaye durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini, varlıklarının yükümlülüklerinden daha az olduğunu belirtti.

PNB Banka'nın yönelttiği suçlamalar nedeniyle Rimsevic aylarca görevinden uzaklaştırılmış, iddiaların kanıtlanamaması sonrası Avrupa Adalet Divanı kararı ile geri dönmüştü.

AvrupaEuroMerkez BankasıLetonya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı