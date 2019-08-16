Dev banka batıyor!

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Letonya Merkez Bankası Başkanı Ilmars Rimsevic'i rüşvet istemekle suçlayan PNB Banka'nın batmakta olduğuna işaret etti ve ulusal yasalar çerçevesinde tasfiye edilmesini istedi.



PNB Banka, 550 milyon euro varlık büyüklüğü ile ECB'nin denetim gözetimi altında en küçük bankalardan biri.



ECB yaptığı açıklamada, PNB Banka'nın sermaye durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini, varlıklarının yükümlülüklerinden daha az olduğunu belirtti.



PNB Banka'nın yönelttiği suçlamalar nedeniyle Rimsevic aylarca görevinden uzaklaştırılmış, iddiaların kanıtlanamaması sonrası Avrupa Adalet Divanı kararı ile geri dönmüştü.