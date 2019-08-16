USD (Alış - Satış) : 5,57 - 5,58 EURO (Alış - Satış) : 6,21 - 6,22

Çeyrek altın ne kadar? (16 Ağustos 2019 altın fiyatları)

Dün 270,7 lira seviyesinde dengelenen altının gram fiyatı bugün 271,6 seviyesinde güne başladı.

Ekonomi / 16 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Çeyrek altın ne kadar? (16 Ağustos 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ise 445,6 TL'den işlem görüyor.

Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle risk iştahı azalırken, güvenli liman olarak görülen altına da talep arttı.

Analistler, küresel büyümeye ilişkin endişelerin belirginleştiği bir ortamda, yatırımcıların portföy dağılımında risksiz varlıkların ağırlığını artırdığına işaret ederek, bu paralelde altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi.

ÇinSanayi ÜretimiİtalyaArjantin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı