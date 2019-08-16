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Basın İlan Kurumu Müdürü görevinden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Müdürü Yakup Karaca görevinden alındı. Karaca'nın yerine Rıdvan Duran atandı. Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü'ne Bahri Kesici atandı.

Güncel / 16 Ağustos 2019 Cuma 00:58
Basın İlan Kurumu Müdürü görevinden alındı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü'ne Bahri Kesici atandı.

Basın İlan KurumuCumhurbaşkanlığıBahri KesiciYakup Karaca


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