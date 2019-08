Başarılı öğrenciye destek veren çok

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteli olan öğrenciler, şimdi de yurt ve burs arayışına girdi. Özellikle de yaşadığı şehirden başka bir şehirde okuyacaklar için burslar çok önemli. Milliyet gazetesi'nden Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre; Başarılı ancak maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için her yıl birçok resmi kurum, vakıf, dernek, holding burs desteğinde bulunuyor. Bu kurumların başında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) geliyor. 2017’de 425 TL, 2018’de 470 TL, 2019’da 500 TL veren KYK’nin 2019-2020 akademik yılı için burs miktarını artırması bekleniyor. KYK, burs hakkı kazanamayan öğrencilere ise geri ödemeli öğrenim kredisi hakkı tanıyor. KYK’nin yanı sıra burs veren kurumlardan bazıları öğrencilere kurs, staj, gezi, mentorluk desteği gibi imkânlar da sağlıyor. Burs veren kurumlardan bazıları şunlar:



Not ortalaması şart



Türk Eğitim Vakfı: Vakıf, başka bir kurumdan burs almayan, ara sınıflarda not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olan devlet üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Bursiyerler, 700 TL’nin yanı sıra İngilizce kursu, staj, gezi gibi imkânlara da sahip oluyor. Ayrıca YKS’de ilk 5000’e giren mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri, idari bilimler, temel bilimler, sosyal bilimler, hukuk öğrencileri için Üstün Başarı Bursları veriliyor. Bu bursların miktarı ise 1400 TL. Başvurular 1-30 Eylül arasında alınacak.



Çağdaş Eğitim Vakfı: İstanbul’da devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu bölümlerinde okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Ara sınıftaki öğrenciler için en az 2 not ortalaması şartı aranıyor.



İstanbul Sanayi Odası Vakfı: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ’daki üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinin başvurularının kabul edildiği bursa, not ortalaması 4 üzerinden 3 olan öğrenciler başvurabiliyor. Geçen yıl 450 TL olan burslar için başvurular 1 Eylül ile 30 Eylül arasında kabul edilecek.



Staj imkânı da var



Sütaş: Ankara, Boğaziçi, Ege, Fırat, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik, Selçuk, Uludağ üniversitelerinde belirlenen bölümlerde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Geçen yıl 450 TL olan burslara ara sınıflardaki öğrencilerin başvuruları için 2,5 not ortalaması şartı aranıyor. Ayrıca sınav sonuçlarına göre ilk 15.000’e giren, ara sınıflarda ise 3,5 not ortalamasına sahip öğrencilere 650 TL’lik Üstün Başarı Bursu veriliyor. Burs kapsamında eğitim, mentorluk desteği, staj imkânları da bulunuyor.



Anadolu Vakfı: Vakıf Genel Başarı, Anadolu, Engelli Öğrenci, Dış Kaynaklı, Talep bursları veriyor. Burslara, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin tam burslu programlarında okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Başvuruların 30 Eylül’de sona ereceği bursların geçen yılki miktarı 450 TL’ydi.



Sema Yazar Gençlik Vakfı: Tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinin lisans bölümlerinde okuyan öğrencilerin başvurularına açık. 19 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında başvuruların alınacağı bursların miktarı 350 TL.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: Vakıf, şubesinin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyan ve KYK haricinde farklı bir kurumdan burs almayan öğrencilere burs veriyor. Ara sınıflarda okuyan öğrenciler için en az 2 not ortalamasına sahip olma şartı var. 10 ay boyunca 250 TL verilen burs için başvurular, 3-12 Eylül tarihleri arasında alınacak.



12 ay devam edecek



Çelikel Eğitim Vakfı: Alev Topları Programı’ndan İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversitelerinin burslu programlarında okuyan öğrenciler faydalanabilecek. Sayısalda ilk 30 bin, eşit ağırlıkta 15 bin, sözelde 10 bin içinde olma şartı bulunan burslar, 12 ay devam ediyor. 700 TL’lik burs desteğinin yanı sıra eğitim, etkinlik, Akran Danışmanlık Sistemi gibi olanaklar da sunuluyor.



Elginkan Vakfı: İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Boğaziçi, Ege, Yıldız Teknik, Celal Bayar üniversitelerinin öğrencilerine burs veriliyor. 12 ay süreyle verilen burslar 400 TL olarak belirendi. Üniversitelerin burs ofislerinden başvuru yapılabiliyor.



Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı: Vakıf, Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verecek. Başvuruların 19 Ağustos’ta başlayacağı bursların geçen yılki ücreti 450 TL’ydi.



Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı: Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor. Bu yılki burs tutarı İzmir’deki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler için 250 TL. İzmir dışında eğitim görenler için ise 300 TL olarak belirlendi.



Memleketlilerine yardım ediyorlar



Bursların çoğu Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin başvurularına açıkken bazı burslarda memleket şartı bulunuyor. Böylelikle hayırseverler hemşehrisi olan öğrencilere destek olmayı amaçlıyor.



Örneğin Afyon Eğitim Vakfı, Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı veya Afyonkarahisar doğumlu öğrencilere 9 ay boyunca 200 TL tutarında burs desteği veriyor. Sinop Eğitim Vakfı ise annesi ya da babası Sinoplu olan öğrencilere burs veriyor. Burslar 8 ay boyunca 200 TL olarak belirlendi.



İstanbul’un ilçesi Beykoz’da ikamet eden öğrenciler ise Beykoz Gümüşsuyu Vakfı’na başvurabilir. Vakıf lisans öğrencileri için aylık 250 TL burs veriyor. Öte yandan Rumeli kökenli ve şehit ailelerin çocukları için Rumeli Eğitim Vakfı, Bitlisliler için Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Bolulular için de Bolu Bağışçılar Vakfı, burs desteği sunuyor.