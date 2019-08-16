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Bakan Akar Şanlıurfa'da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'de ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin incelenmesi kapsamında Şanlıurfa'ya geldi

Siyaset / 16 Ağustos 2019 Cuma 10:28
Bakan Akar Şanlıurfa'da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı. Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

ABD'Lİ KOMUTAN GENELKURMAY KARARGAHI'NI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 2. Dün Şanlıurfa'da kurulan harekât merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir' denildi.

Milli Savunma BakanıŞanlıurfa


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