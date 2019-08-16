AB'de Türkiye'yi etkileyecek öneri

vrupalı çelik şirketlerinin, ABD gümrük vergilerinin neden olduğu ithalat artışından dolayı çelik sektörünün tehdit altında olduğunu dile getirmelerinin ardından, Avrupa Komisyonu bu ithalat artışına karşı koruma önlemlerinin artırılmasını önerdi.



TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYEBİLECEK



Jefferies analisti Alan Spence, bu önerinin AB'ye yüksek miktardan çelik ithal eden Türkiye'yi etkileyebileceğini söyledi. Komisyon dün yaptığı bir açıklamada, ithalat kotalarındaki artışı 1 Ekim tarihinden itibaren %5'ten %3'e düşürmeyi planladığını açıkladı.



YÜZDE 5 İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI



Haziran ayında Outokumpu ve Salzgitter'de çelik alanında üst düzey yöneticiler ve ArcelorMittal'de bölüm şefi Komisyon'u 1 Temmuz’da yürürlüğe giren %5 artışı kaldırmaya ya da ertelemeye çağırmıştı.



Komisyon, söz konusu önerilerin Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile görüşüleceğini ve planlanan Ekim ayında uygulanmasından önce AB üyelerinin onayına sunulacağını belirtti.



