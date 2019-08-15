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Yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı!

Rusya'da havalandıktan bir kilometre sonra kuş sürüsüyle çarpışan uçakta çok sayıda yaralı var, pilot kahraman ilan edildi.

Dünya / 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:42
Yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarptı ve tarlaya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Ural Havayolları'na ait Airbus 321 tipi uçak,Moskova'dan Kırım'daki Simferopol'a gidiyordu.

Şirket, 234 yolcu ve mürettebatıyla Zhukovsky Havalimanı'ndan kalkan uçağın iki motoruna da kuşların girdiğini açıkladı. U6178 sefer sayılı uçak bir kilometre mesafeden geri döndü.

Rus medyasının yayınladığı görüntülerde, uçağın havalimanı yakınındaki bir mısır tarlasına indiği görülüyor. Reuters haber ajansı, uçağı sağ salim indirmeyi başaran pilotun Rusya'da kahraman ilan edildiğini aktarıyor.

Acil iniş sonucunda yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 23 yaralı hastaneye kaldırıldı. Interfax haber ajansı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildiriyor.

Yolcu UçağıMoskovaKırımMısırRusya


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