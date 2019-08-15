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Ünlü modeli detoks öldürdü!

Ukraynalı model ve DJ Janna Rasskazova, detoks tedavisi sonrası boğularak hayatını kaybetti.

Dünya / 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:44
Ünlü modeli detoks öldürdü!

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Ukraynalı model ve DJ Janna Rasskazova (29) birkaç gün boyunca üst üste partilere katıldı. Partilerde yiyip içtiklerinin formunu bozmasından korktu.
Doktorundan kendisine evde bir ‘detoks’ tedavisi uygulamasını istedi.

YAN ETKİ Mİ YAPTI?

Eve gelen doktor, modele bir serum bağladı.Ancak nefes alma güçlüğü çeken model, bir gün sonra evinde öldü. Doktorlar, detoksun yan etki yaptığından şüpheleniyor.

Yan Etki


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