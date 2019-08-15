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Milli Savunma Bakanlığından güvenli bölge açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD’li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dünya / 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:32
Milli Savunma Bakanlığından güvenli bölge açıklaması!

MSB, ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye ilişkin, 'Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değil' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



''DEĞİŞİKLİK MEVCUT DEĞİL''

Açıklamada, 'Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir.' ifadesine yer verildi Kaynak : İHA

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