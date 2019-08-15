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İsrail'den Mescid-İ Aksa'ya baskın!

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’da açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldı.

3. Sayfa / 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:50
İsrail'den Mescid-İ Aksa'ya baskın!
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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda “bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları” iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa'nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı bildirildi.

Yaşanan kargaşadan hemen sonra İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan 2 Filistinlinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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