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Asansör 6. kattan zemine çakıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 6. kattan zemin kata çakılan asansördeki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:20
Asansör 6. kattan zemine çakıldı
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Olay, Yunus Emre Mahallesi, Sevinç Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, 6.katta oturan Besiye S. ile kızı Özlem D. ve 3 yaşındaki torunu Zeynep D., asansöre binerek aşağı inmek istedi. Nine, kızı ve torununun bindiği asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenden zemine çakıldı. Asansörü, içi kum dolu takozlar durdurdu. İçindekilerin feryatlarını duyan apartman sakinleri, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ölümden dönen nine, kızı ve torununu asansör kabininin içinden çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılıp Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

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112 Acil ServisYunus Emre


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