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10 yaşındaki çocuk timsaha yem oldu

Filipinler'in Balabac kentinde 10 yaşındaki bir çocuk, tuzlu su timsahına yem oldu.

Dünya / 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
10 yaşındaki çocuk timsaha yem oldu

Çocuğu gözlerinin önünde tuzlu su timsahı tarafından yenen baba saatler boyunca oğlunun bedeninden geriye kalan parçaları aradı.

Gece boyu oğluna dair kalıntılar arayan baba sabahın ilk saatlerinde oğlunun kafasını ve bacak parçalarını buldu.

Filipinler polisi olaya dair geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay anında 10 yaşındaki çocuğun iki kardeşiyle beraber küçük ahşap bir botta olduğu ve tuzlu su timsahının bota saldırarak 10 yaşındaki çocuğu yediği bildirildi.

Timsaha yem olan 10 yaşındaki çocuğun kardeşleri ise botun arka tarafında olduğu için saldırıdan kurtulmayı başardı.

Filipinler'de hızlı nüfus artışı ve kentleşme sebebiyle çok sayıda kişi vahşi yaşam alanlarının sınırlarında hayat kurmaya başlıyor.

Dünyanın en büyük sürüngenlerinden biri olarak bilinen tuzlu su timsahı 6 metre uzunluğa ulaşabiliyor.

Filipinler'de daha önceki yıllarda da tuzlu su timsahının insanlara saldırdığı ve yediği vakalara da rastlanmıştı. Kaynak : Hürriyet

Vahşi Yaşam


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