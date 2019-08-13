Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.



Ölüdeniz Mahallesi'nin Ovacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.



Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.



Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Kaynak : AA

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