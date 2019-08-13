Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.
Ölüdeniz Mahallesi'nin Ovacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Kaynak : AA